Зеленский хотел провести переговоры с Москвой: Кремль отказался

Путин против переговоров с Зеленским

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Учитывая обостренную ситуацию на Донбассе Украина была намерена провести новые переговоры в рамках Нормандского формата. Однако провести переговоры в данном формате вряд ли получится.

Источник в Офисе президента рассказал, что Министерство иностранных дела связывалось с Францией и Германией относительно переговоров лидеров европейских стран с Россией относительно ситуации на Донбассе, однако в Кремле отказались вести переговоры в таком формате, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Мы предлагали провести диалог в составе лидеров Нормандского формата, но Кремль принципиально отверг это предложение. Владимир Путин не хочет общаться с Зеленским и публично это демонстрирует, что тормозит реализацию Минских соглашений», — пишет источник.

Отметим, что в российских СМИ в последнее время только критикуют Владимира Зеленского из-за его санкций против пророссийских политиков. Также там заявляют, что Украина готовится к военному решению ситуации на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что президент Литвы также назвал президента РФ убийцей.