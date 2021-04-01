Какой может быть компромисс с Путиным, где его черта? — Гордон

Журналист о переговорах с президентом РФ

Время чтения: 45 Секунд

Компромисс с президентом Российской Федерации Владимиром Путином невозможен. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» украинского журналиста спросили мнение о том, возможен ли компромисс с президентом РФ по поводу Донбасса, пишет УРА-Информ.

«Какой компромисс? С кем компромисс? Как это вообще может быть? То есть на нас напали, у нас отняли территорию, мы хотим ее вернуть путем компромисса? Это как? Это Путин скажет, что вам Донбасс, а вы мне за это то та. Какой может быть компромисс? Где его черта?» – заявил Гордон.

Путин, разговаривая со стороны силы не отдаст Украине просто так Донбасс. Такого не произойдет.

«Какой компромисс? Какой мир? Ничего невозможно, пока Путину не выкрутят руки международное сообщество, а оно пока не собирается это делать, только у американцев я вижу какие-то попытки. Европа повязана, покручена российскими деньгами», — заявил Гордон.

Ранее Гордон рассказал, взял би ли он интервью у Путина.