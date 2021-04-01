«Прощупывают нашу оборону»: Ярош прогнозирует серьезное обострение на Донбассе

РФ последними событиями явно демонстрирует свое желание обострить ситуацию

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Командующий Украинской Добровольческой армией, а также бывший народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош не исключает, что Российская Федерация начнет наступление против украинской стороны не только на временно оккупированном Донбассе, но еще и с северной и южной части государства. Об этом он заявил в интервью Espreso.TV, передает УРА-Информ.

Вооруженный конфликт на Донбассе, по мнению Яроша, в ближайшие месяцы будет только усугубляться.

«Думаю, с появлением „зеленки“ произойдет еще большая активизация по всей линии фронта», — подчеркнул он.

Также он отметил, что РФ последними событиями явно демонстрирует свое желание обострить ситуацию на территории восточной Украины. Стоит отметить, что Россия наращивает силы в Беларуси и аннексированном в Крыму.

«Я не вижу, наша разведка не сообщает о том, что там готовятся какие-то ударные группировки для нанесения полномасштабного удара по нашим позициям. Но локальные выступления с их стороны будут. Сейчас происходит „прелюдия“ — прощупывают нашу оборону», — добавил бывший нардеп.

Сейчас Россия, как отметил Ярош, прощупывает реакцию украинского общества на возможность угрозы большой войны.

«Украинцам, мне кажется, надо быть готовыми и к такому сценарию… Все может быть», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ может возобновить активные военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса уже в апреле.