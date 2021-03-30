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«Оружия в Горловке было на третью мировую войну»: в НВФ рассказали, как все начиналось на Донбассе

В 2014 году во многих подразделениях «ополченцы» получали оружие только при заступлении на пост

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Бывший командир подразделений НВФ «ДНР» в Горловке Игорь Безлер был возмущен, по его словам, ложным описанием ситуации 2014 года в неподконтрольной украинскому государстве Горловке в книге бывшего члена боевиков «ДНР», известного, как Владлен Татарский. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

Татарский в своей книге написал, что в августе 2014 года на неподконтрольных территориях некоторым его «однополчанам» перед боями с ВСУ якобы выдавали топоры, из-за нехватки огнестрельного оружия на всех.

«Оружия и боеприпасов в Горловке было на третью мировую войну и это на конец июля, августа месяца 2014 года. На „боевые“ командиры подразделений получали оружие и боеприпасы в ОБОПе и уходили груженые, что те вьючные ишаки. И да, запрета на открытие огня не было от слова совсем. Подразделения не ждали атаки, а сами искали хоть какого-нибудь ВСУшника, что бы „нахлобучить“», — возмущенно отметил Безлер.

Татарский вскоре ответил Безлеру, что в 2014 году во многих подразделениях «ополченцы» получали оружие только при заступлении на пост.

«Возможно, наш командир отряда об этом не заботился, но Горловка не Дамаск и не Алеппо, и даже не Донецк — можно было инспектировать отряды хоть каждый день самому Бесу или какому-нибудь его заму. Проверять состояние подразделений. Для подобной инспекции просто надо было находиться в Горловке, а когда находишься на месте, не думать только об автомобилях из гаража Януковича, а о чем-то более полезном», — пишет Татарский.

Ранее сообщалось, что украинская армия готова перейти в наступление на временно оккупированных территориях Донбасса.

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