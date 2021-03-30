Общество

«Британский» штамм COVID атакует Украину: фиксируют до 70% постковидных осложнений

Сотрудники медицины также фиксируют до 70% разных постковидных осложнений

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На территории Украины набирает обороты британский штамм коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УРА-Информ.

«Вследствие мутаций вируса и появления новых его опасных штаммов, в том числе «британского», который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на передний край выходит необходимость постковидной реабилитации», – отметил политик.

Сотрудники медицины также фиксируют до 70% разных постковидных осложнений, как отмечает Степанов.

«Британский вирус более заразный, более «молодой», с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний. Наши врачи научились бороться и против этого штамма», – объяснил чиновник.

Стоит напомнить, что первые случаи «британского» штамма коронавирусной болезни были подтверждены в начале марта у больных из Ивано-Франковска области. По состоянию на 19 марта такой штамм уже был обнаружен по всей территории Украины.

Также в НАН Украины заявили, что обнаружили новую мутацию «британского» штамма коронавирусной болезни нового поколения. Стоит отметить, что она отличается от вируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.

Помимо этого, Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что «британский» штамм коронавируса выявлен в 125 странах.

Ранее сообщалось, что 29 марта, на территории украинского государства в Украине зарегистрировано 10 533 новых случаев заражения пневмонией нового поколения.

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