ВСУ готовы к наступлению на Донбассе, — Генштаб

Наступление на Донбассе зависит не от приказа президента

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Украинская армия готова перейти в наступление на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ в интервью изданию «Гордон», передает УРА-Информ.

Однако, как отметил Хомчак, необходимо взвесить все риски.

Также ВСУ постоянно проводит обучения, чтоб уметь отражать атаки.

«ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы? Готовы», — отмечает главнокомандующий.

Наступление на Донбассе, как подчеркнул Хомчак, зависит не от приказа президента.

«Сегодня не в приказе проблема. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Донецк — это многомиллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спикер украинской делегации в переговорной группе ТКГ Алексей Арестович объяснил, как будет действовать правительство Украины в решении вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.