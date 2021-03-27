В Украину прибыла вакцина CoronaVac: в МОЗ назвали побочки

Вакцина является инвактивной
Министерство здравоохранения Украины объяснило механизм действия китайской вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения CoronaVac. Стоит отметить, что первая партия препарата накануне прибыла в Украину. Об этом пишет УРА-Информ.
Китайская вакцина, как пояснили в ведомстве, является инвактивной. Это значит, что она состоит из «убитого» вируса. Также известно, что после инъекции препарата человеческий организм реагирует на «убитый» вирус и вскоре вырабатывает иммунитет. Заявленная эффективность китайской вакцины от пневмонии нового типа составляет 83,5%, но только после введения двух доз препарата. Интервал должен быть от 14 до 28 дней.
При применении китайской вакцины возможны следующие побочные реакции:
- покраснение, отек, боль в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах, суставах, животе, горле;
- насморк и кашель;
- тошнота, рвота, диарея;
- утомляемость, сонливость;
- аллергические реакции на коже и слизистой;
- склерома;
- мышечные спазмы;
- отеки век, покраснение глаз.
Ранее сообщалось, что Оксфорд начинает тестирование ингаляционной версии вакцины COVID-19. Испытания планируется провести на 30 добровольцах.