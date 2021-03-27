В Украину прибыла вакцина CoronaVac: в МОЗ назвали побочки

Вакцина является инвактивной

Время чтения: 45 Секунд

Министерство здравоохранения Украины объяснило механизм действия китайской вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения CoronaVac. Стоит отметить, что первая партия препарата накануне прибыла в Украину. Об этом пишет УРА-Информ.

Китайская вакцина, как пояснили в ведомстве, является инвактивной. Это значит, что она состоит из «убитого» вируса. Также известно, что после инъекции препарата человеческий организм реагирует на «убитый» вирус и вскоре вырабатывает иммунитет. Заявленная эффективность китайской вакцины от пневмонии нового типа составляет 83,5%, но только после введения двух доз препарата. Интервал должен быть от 14 до 28 дней.

При применении китайской вакцины возможны следующие побочные реакции:

покраснение, отек, боль в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах, суставах, животе, горле;

насморк и кашель;

тошнота, рвота, диарея;

утомляемость, сонливость;

аллергические реакции на коже и слизистой;

склерома;

мышечные спазмы;

отеки век, покраснение глаз.

Ранее сообщалось, что Оксфорд начинает тестирование ингаляционной версии вакцины COVID-19. Испытания планируется провести на 30 добровольцах.