Общество

В Украину прибыла вакцина CoronaVac: в МОЗ назвали побочки

Вакцина является инвактивной

Время чтения: 45 Секунд

Министерство здравоохранения Украины объяснило механизм действия китайской вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения CoronaVac. Стоит отметить, что первая партия препарата накануне прибыла в Украину. Об этом пишет УРА-Информ.

Китайская вакцина, как пояснили в ведомстве, является инвактивной. Это значит, что она состоит из «убитого» вируса. Также известно, что после инъекции препарата человеческий организм реагирует на «убитый» вирус и вскоре вырабатывает иммунитет. Заявленная эффективность китайской вакцины от пневмонии нового типа составляет 83,5%, но только после введения двух доз препарата. Интервал должен быть от 14 до 28 дней.

При применении китайской вакцины возможны следующие побочные реакции:

  • покраснение, отек, боль в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах, суставах, животе, горле;
  • насморк и кашель;
  • тошнота, рвота, диарея;
  • утомляемость, сонливость;
  • аллергические реакции на коже и слизистой;
  • склерома;
  • мышечные спазмы;
  • отеки век, покраснение глаз.

Ранее сообщалось, что Оксфорд начинает тестирование ингаляционной версии вакцины COVID-19. Испытания планируется провести на 30 добровольцах.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В, ,

Последние статьи

Коронавирус не отступает: количество новых зараженных близиться к отметке 18 000

С начала пандемии в стране заразились уже 1 млн 632 тысячи 131 человек

МОЗ обновило список областей «красной зоны»: еще две области ухудшили показатели

«Зеленых» зон в Украине нет

Увольнение Тупицкого полностью обосновано: он поддержал аннексию Крыма

С 27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется

Час земли: в Киеве вечером погаснет свет

Час Земли впервые был инициирован еще в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии

Оксфорд начинает испытания ингаляционной вакцины против COVID-19

Испытания планируется провести на 30 добровольцах

Гинеколога обвинили в растлении 710 женщин: стороны договорились о рекордной выплате

Женщинам выплатят 852 миллионов долларов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap