Час земли: в Киеве вечером погаснет свет

Час Земли впервые был инициирован еще в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии

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В субботу, 27 марта, пройдет Час Земли. Это крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения жизнеспособности планеты и уменьшения использования ее ресурсов. Об этом пишет УРА-Информ.

Известно, что каждый год в акции участвуют более 2 миллиардов людей на всем земном шаре. Участие принимают более 180 стран.

В 2021 году международная Час Земли состоится уже в 15-й раз.

В «Киевских электросетях» сделали заявление, что сегодня будет выключена подсветка административного здания и вывесок в главном офисе и структурных единицах. Свет будет выключен на один час — с 20:30 до 21:30. Помимо этого, по всему миру в это же время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников планеты.

Стоит отметить, что Час Земли впервые был инициирован еще в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии. Это было сделано с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата на планете. Такое мероприятие, кроме своего символизма, заставляет жителей планеты ставит акцент на необходимости ежедневных действий в сфере энергоэффективности, а также экономном использовании ресурсов.

Ранее сообщалось, что жителям Красной планеты потребуется большая инфраструктура с прочными домами для проживания. Известная дизайн-студия ABIBOO создала свое видение первого марсианского города. По предположениям, он вмещал бы до 250 тысяч человек. Нюва — это название космического мегаполиса расположилось бы вдоль колоссального склона, великой скалы.