Оксфорд начинает испытания ингаляционной вакцины против COVID-19

Испытания планируется провести на 30 добровольцах

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Оксфорд начинает тестирование ингаляционной версии вакцины COVID-19. Испытания планируется провести на 30 добровольцах.

Вакцина, которая проходит испытания в Оксфордском университете в сотрудничестве с AstraZeneca, должна вводиться интраназально. В первоначальном исследовании примут участие 30 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Британские ученые объявили, что протестируют ингаляционные вакцины в сентябре 2021 года. Испытания должны показать, обеспечивает ли назальное введение препарата адекватный иммунный ответ организма.

Ранее AstraZeneca сообщила, что эффективность вакцины против COVID-19 была немного ниже, чем сообщалось ранее, и составила 76%. Этот пересмотр является результатом нового анализа клинических испытаний в США. Ранее компания заявляла, что эффективность ее продукта находится на уровне 79%.

Представители здравоохранения США публично упрекнули производителя лекарств в том, что он не использовал самую свежую информацию, когда в понедельник опубликовал промежуточное исследование, в котором говорилось, что эффективность вакцины составляет 79 процентов.