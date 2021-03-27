Более 50 стран в ООН призвали РФ покинуть Крым

Действия России, как сказано в резолюции ООН, вызывают обеспокоенность во всем мире

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Около 50 стран-членов ООН, включая Украину, сделали совместное заявление, в котором осудили действия Российской Феерации по аннексии крымского полуострова и Донбасса. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Украины, передает УРА-Информ.

«Несмотря на принятую семь лет назад, 27 марта 2014 года, резолюцию 68/262 «Территориальная целостность Украины», Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове», — отмечается в заявлении.

Действия России, как сказано в резолюции ООН, вызывают обеспокоенность во всем мире.

«Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны. Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, свидетельствуют о пренебрежении им ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям», — отмечается в резолюции.

Также там отмечается, что Российская Федерация отнюдь не посредник конфликта на Донбасса, она является стороной конфликта.

Помимо этого, государства, которые подписали резолюцию, призывают Россию немедленно прекратить аннексию Автономной Республики Крым, а также полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму.

Резолюцию подписали представители: Австралии, Республики Болгария, Республики Кипр, Республики Мальта, Австрии, Дании, Эстонской Республики, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Канады, Княжества Лихтенштейн, Республики Хорватия, Румынии, Словацкой Республики, Грузии, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Украины, Федеративных Штатов Микронезии, США, Республики Польша, Республики Словения, Республики Мальта, Республики Маршалловы острова, Республики Молдова, Португалии, Ирландии, Королевства Нидерландов, Коста-Рики, Франции, ФРГ, Чешской Республики, Латвийской Республики, Исландии, Финляндии, Черногории, Испании, Княжества Монако, Литовской Республики, Республики Болгария, Республики Кипр, Швеции и Японии.

Ранее сообщалось, что Украина может рассмотреть возможность подачи воды в аннексированный Россией Крым только в случае гуманитарной катастрофы.