МОЗ обновило список областей «красной зоны»: еще две области ухудшили показатели

«Зеленых» зон в Украине нет

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Сегодня, 27 марта, в Украине обновился список зонирования областей. Теперь к «красной» зоне относиться 13 областей государства. Об этом свидетельствуют данные МОЗ, обнародованные 27 марта, передает УРА-Информ.

Теперь к «красной» зоне относятся еще Ровенская и Черниговская области. Строгие карантинные ограничения действуют уже в 13 областях Украины. В «красной зоне» находится Киев, Житомирская область, Ивано-Франковская область, Закарпатская, Киевская, а также Львовская, Николаевская область, Одесская, Сумская, Ровенская область, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области.

Карантинные ограничения в регионе усиливают в том случае, если в течение трех дней превышены два или больше показателей COVID-19.

В «оранжевой зоне» находиться 11 регионов. Это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области.

При этом, «желтой» осталась только одна область — Херсонская. «Зеленых» зон в Украине нет.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины объяснило механизм действия китайской вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения CoronaVac. Стоит отметить, что первая партия препарата накануне прибыла в Украину.