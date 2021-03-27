Политика Происшествия

Смерть бойцов ВСУ: посольство США обратилось к Путину

В посольстве потребовали от российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины

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Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на смерть четырех военнослужащих ВСУ неподалеку от Шумов в зоне ООС. В посольстве потребовали от российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

«Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г.. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое вызывает страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине », — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в очередной раз нарушили режим тишины. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, а четверо бойцов погибли.

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