Концепция первого человеческого города на Марсе (фото)

Жителям Красной планеты потребуется большая инфраструктура с прочными домами для проживания. Известная дизайн-студия ABIBOO создала свое видение первого марсианского города. По предположениям, он вмещал бы до 250 тысяч человек. Нюва — это название космического мегаполиса расположилось бы вдоль колоссального склона, великой скалы. Специально выбранное место обеспечило бы доступ к солнечному свету без чрезмерного воздействия смертельной […]

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Жителям Красной планеты потребуется большая инфраструктура с прочными домами для проживания.

Известная дизайн-студия ABIBOO создала свое видение первого марсианского города. По предположениям, он вмещал бы до 250 тысяч человек.

Нюва — это название космического мегаполиса расположилось бы вдоль колоссального склона, великой скалы. Специально выбранное место обеспечило бы доступ к солнечному свету без чрезмерного воздействия смертельной космической радиации, пишет Ура-Информ.

Если мы говорим о жизни на Марсе, а не просто о поездке или исследовательской миссии, потребуется нечто большее, чем просто элементарное жизнеобеспечение. Жителям Красной планеты потребуется большая инфраструктура с прочными домами для проживания.





Основная цель художников — это желание создать на поверхности Марса самодостаточную цивилизацию, способную обрабатывать доступные материалы без необходимости постоянных поставок с земли. Все здание было покрыто солнечными батареями, которые могли обеспечивать возобновляемую энергию.

Согласно официальному пресс-релизу, студия ABIBOO учла все плюсы и минусы функционирования такого города. Само его расположение и план развития должны позволить поселенцам комфортно жить в частных домах с учетом территорий, предназначенных для сельскохозяйственных и энергетических целей. Жители города Нюва разводили бы животных и выращивали собственные растения. Основные предположения проектов заключаются в том, что марсианская столица будет полностью независимой от Земли.

Ранее мы сообщали, что НАСА завоевывает Марс, туда полетит вертолет.