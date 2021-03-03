Техас снимает ограничения: жители штата смогут ходить без масок

Смелые действия губернатора штата

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Штат Техас откроется на 100 процентов. Объявил губернатор штата Грег Эбботт. С 10 марта жителям Техаса больше не нужно будет носить защитные маски.

«Гражданам и предприятиям не нужно государство, которое говорит им, как им действовать», — пояснил Эбботт. Как он отметил, «большая часть предыдущих постановлений», изданных в прошлом году, будет признана недействительной, пишет УРА-Информ.

Изменения вступят в силу в следующую среду. Тогда все компании смогут нормально работать, и жителям Техаса не придется надевать защитные маски в общественных местах.

Также губернатор штата сказал, что миллион человек в Техасе проходят вакцинацию в течение недели. «Мы доставили 216 000 доз за один день», — добавил он.

По словам Эбботта, более половины пожилых людей в штате также будут вакцинированы. На данный момент около 6,5 процентов техасцев получили две дозы вакцины от коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит вакцину от ковида.