Общество

Техас снимает ограничения: жители штата смогут ходить без масок

Смелые действия губернатора штата

Время чтения: 43 Секунд

Штат Техас откроется на 100 процентов. Объявил губернатор штата Грег Эбботт. С 10 марта жителям Техаса больше не нужно будет носить защитные маски.

«Гражданам и предприятиям не нужно государство, которое говорит им, как им действовать», — пояснил Эбботт. Как он отметил, «большая часть предыдущих постановлений», изданных в прошлом году, будет признана недействительной, пишет УРА-Информ.

Изменения вступят в силу в следующую среду. Тогда все компании смогут нормально работать, и жителям Техаса не придется надевать защитные маски в общественных местах.

Также губернатор штата сказал, что миллион человек в Техасе проходят вакцинацию в течение недели. «Мы доставили 216 000 доз за один день», — добавил он.

По словам Эбботта, более половины пожилых людей в штате также будут вакцинированы. На данный момент около 6,5 процентов техасцев получили две дозы вакцины от коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит вакцину от ковида.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Эпидзонирование возвращается в Украину: три области попали в «красную» зону, девять — в «оранжевую»

Состоянию на 2 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в шести областях

«ДНР» вышли из перемирия: боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ

Сообщение было опубликовано в «экстренном заявлении» пророссийских оккупантов

«Абсурдное решение»: в Кремле отреагировали на санкции США из-за Навального

Ответ РФ на санкции со стороны США будет таким, который будет лучше всего соответствовать интересам россиян

Эта власть, как видим, уже обычные бандиты, попутала берега — жители ОРДО

Местные жители называют «власти» бандитами

Катастрофа АН-26 под Харьковом в ГБР назвали сроки окончания расследования

Авиакатастрофа с самолетом ВСУ АН-26 произошла в 20:45 25 сентября

Похоже, идет подготовка к крупной наступательной операции украинской армии — военкор

Все больше экспертов из ОРДЛО заявляют о том, что ВСУ готовятся к наступлению

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap