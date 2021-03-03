Chrome 89 — Google выпустил новую версию браузера

Google представил несколько новинок и улучшений для пользователей

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Компания Google выпустила Chrome версии 89. Какие изменения можно ожидать?

Новый браузер Google Chrome 89 разработан для устройств под управлением Android, macOS, Windows и Linux. В версии, отмеченной номером 89, Google представил несколько новинок и улучшений для пользователей, пишет УРА-Информ.

Новая версия Google Chrome позволяет пользователям, среди прочего, выбирать профили при открытии браузера. Каждый из людей сможет настроить свой профиль в соответствии со своими предпочтениями. В Chrome 89 также есть вкладка, позволяющая добавлять ссылки «для чтения» и возвращаться к ним позже. Пользователь сможет удалять и добавлять контент без каких-либо ограничений.

В случае Chrome 89 для смартфонов Android браузер сможет разрешить смартфонам поддерживать коды NFC.

Новая версия Chrome постепенно развертывается на всех совместимых устройствах. Доступность обновлений может отличаться.

Google Chrome 89 и более поздние версии браузера потребуют процессоры x86 для работы.

Ранее мы сообщали, что Google Chrome тестирует новую функцию.