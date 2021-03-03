Технологии

Chrome 89 — Google выпустил новую версию браузера

Google представил несколько новинок и улучшений для пользователей

Время чтения: 42 Секунд

Компания Google выпустила Chrome версии 89. Какие изменения можно ожидать?

Новый браузер Google Chrome 89 разработан для устройств под управлением Android, macOS, Windows и Linux. В версии, отмеченной номером 89, Google представил несколько новинок и улучшений для пользователей, пишет УРА-Информ.

Новая версия Google Chrome позволяет пользователям, среди прочего, выбирать профили при открытии браузера. Каждый из людей сможет настроить свой профиль в соответствии со своими предпочтениями. В Chrome 89 также есть вкладка, позволяющая добавлять ссылки «для чтения» и возвращаться к ним позже. Пользователь сможет удалять и добавлять контент без каких-либо ограничений.

В случае Chrome 89 для смартфонов Android браузер сможет разрешить смартфонам поддерживать коды NFC.

Новая версия Chrome постепенно развертывается на всех совместимых устройствах. Доступность обновлений может отличаться.

Google Chrome 89 и более поздние версии браузера потребуют процессоры x86 для работы.

Ранее мы сообщали, что Google Chrome тестирует новую функцию.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В Microsoft заявили о кибершпионажи со стороны Китая

Microsoft сообщает, что хакерская кампания использовала четыре уязвимости программного обеспечения

Что лучше для балкона: сайдинг или профнастил?

Балкон в квартире или доме может превратиться в комфортное место для отдыха и работы, если его остеклить и утеплить.

Компания из Сингапура создала сверхзвуковой дрон

Kelley Aerospace представила свою концепцию

Замороженные продукты питания — Новая эра

Размер мирового рынка замороженных продуктов питания растет с каждым днем и на это есть причины.

Microsoft удаляет еще одну функцию в Windows 10

Речь идет о папке «3D-объекты», которую вы видите в проводнике Windows

Android Auto с играми и функцией разделения экрана

Очредные изминения в Android Auto

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap