Россия почувствовала, что давление на нее усиливается, — Кравчук про обострение на Донбассе

На РФ сейчас также усиливается и международное давление

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Обострение конфликта на территориях ОРДЛО можно объяснить реакцией РФ на активизацию позиции Украины в отстаивании своих интересов. Такое мнение в интервью телеканалу «Дом» высказал первый президент Украины и глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

«Тишина» стала менее «тишиной», нежели была, скажем, неделю назад. То есть стреляют больше, есть много раненых, есть много контуженых. Очевидно, что активность российской стороны возросла», — резюмировал Кравчук.

Также он добавил, что пока что попытки украинской стороны прояснить сложившуюся ситуацию не дают конкретного результата, однако, обострение на Донбассе может быть связано напрямую с активизацией действий Украины в отстаивании своих границ.

«В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в Трёхсторонней контактной группе значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас начало реально осуществляться», — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

При этом, на РФ сейчас также усиливается и международное давление. У России значительно ухудшились отношения с ЕС, а также США четко озвучили свою позицию касательно оккупации Крыма и Донбасса.

«Думаю, всё это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на неё усиливается. И в таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается доказать, что он тоже, дескать, не дремлет. И начинает какие-то действия», — добавил первый глава Украины.

Сейчас уже, как считает Кравчук, российская пропаганда явно не сработает.

«Нам нужно на силу отвечать силой, на свободу — свободой, на переговоры — переговорами. Мы будем инициировать это. Мы будем поддерживать разумные действия. И когда нас бьют, мы не будем делать вид, что это провокация. Мы должны видеть реальную ситуацию и действовать в условиях реальной ситуации», — уверен глава украинской делегации в ТКГ.

Ранее сообщалось, что член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, уверен, что власти Украины смогут вернуть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.