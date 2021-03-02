Думаю, что когда откроют границы, будет отток людей — эксперт

Алена Яковлева о ситуации с работой

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Как только откроются границы стоит ожидать оттока людей. Такое мнение выразила гендиректор рекрутинговой компании Алена Яковлева.

Она отметила, что сейчас в связи с пандемией коронавирусной инфекции не так много предложений о работе не только в Украине, но и за границей. При этом, когда ситуация стабилизируется, границы снова откроются, стоит ожидать, что украинцы снова массово отправятся на заработки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Думаю, что когда откроют границы, будет отток людей, это логично. Я ознакомилась со статистикой Минфина, они прогнозируют повышение на 15% зарплаты. Но один корректный аналитик сделал хорошее замечание: какой рост зарплаты на 15%, если это даже не покрыло инфляцию за этот год? Это смешно, у нас нет роста зарплаты и не будет его в ближайшее время», — заявила специалист

Она отметила, что сейчас тяжелая ситуация и на украинском рынке. Многие специалисты берутся за ту работу, которую до пандемии даже бы не брались. При этом и зарплаты также упали.

Ранее мы сообщали, что пенсии у 8 млн украинцев вырастут уже с марта.