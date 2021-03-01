Общество

В Украине уже утилизируют вакцину от ковида: что произошло

Все из-за короткого срока хранения

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Несмотря на то, что в Украине началась вакцинация от коронавирусной инфекции, на данный момент нет большого количества желающих получить индийский препарат CoviShield, который фактически является аналогом AstraZeneka.

Источники начали сообщать о том, что в Украине даже приходится утилизировать вакцину из-за короткого срока хранения. Такое начало уже происходить в некоторых регионах страны, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Шептун.

«Медики утверждают, что им приходится выбрасывать часть доз вакцины от COVID-19. Желающих сделать прививку не так уж много, поэтому утилизировать вакцину приходится из-за короткого срока хранения. По словам инфекциониста Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, «вчера было утилизировано 6 доз вакцины. Флакон после открытия можно хранить не более 6 часов. В одном флаконе — 10 доз, а вчера прививали 54 человека и остатки утилизировали», пишет источник

За четыре дня в Украине сделали вакцинацию только трем тысячам человек.

Ранее стали известны побочные эффекты от прививки.

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