Общество

ВСУ и боевики стягивают вооружение к линии разграничения: в шаге от горячей фазы

Все может перерасти в полномасштабное военное действие

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Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. Все больше со стороны боевиков идет информации о том, что украинская сторона готовится к полномасштабный военным действиям. Пока в Украине это никто не подтверждает, но боевики со своей стороны действительно активизировались.

Источник сообщает, что украинская сторона стягивает к линии разграничения на Донбассе вооружение. Это делают также и боевики. Источник отмечает, политических кулуарах все уже говорят о том, что Украина за шаг до горячей фазы, то есть полномасштабной войны, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

В свою очередь отмечается, что есть и второй вариант развития событий.

«Источники с обеих сторон подтверждают факт стягивания вооружения, но они акцентируют, что это делают для того, чтобы усилить свои позиции в кулуарных переговорах», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе просят у волонтеров помощи, необходимы одеяла и матрасы.

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Боевики на Донбассе просят у волонтеров помощи: необходимы одеяла и матрасы

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