Общество

В Украине могут перекрыть движения транспорта: что происходит

Все из-за сильного снега и ветра

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Похоже, что зима решила напомнить украинцам, что она все-таки существует в середине февраля. Снегопады и сильный ветер заставил многих украинцев передумать выезжать сегодня утром на работу или по другим делам на машине.

В свою очередь Министерство внутренних дел Украины предупредило водителей о возможном нарушении и прекращении движения транспорта из-за ухудшения погодных условий, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-служу ведомства.

«Вниманию водителей: предупреждение об ухудшении погодных условий, что может привести к нарушению и прекращения движения транспорта!» – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что согласно прогнозу синоптиков 8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидается значительный снег, в Украине возможны порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, возможен прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях – 30-40 см.

В тоже время на Прикарпатье и в южных областях ожидается дождь и гололед. На Закарпатье с свою очередь прогнозируют значительный дождь.

Спасатели обратились к украинцам призывом воздержаться от путешествий на автомобилях в период непогоды.

Ранее синоптики предупредили украинцев об очень сильных морозах.

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