Общество

Вакцинация от COVID-19: из-за дефицита препарата власти могут отложить прививку переболевших

При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести

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Есть вероятность, что на территории Украины будет ограниченное количество вакцины. В таком случае, людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, вакцинация будет назначена на более поздний срок. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

«Есть ограниченный доступ к вакцине. Если у нас не будет сбоя в графике поставок, или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей, которые переболели, на 3-6 месяцев, поскольку после болезни у них может быть защита в этот конкретный период времени», — отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании Pfizer Ukraine Зоряна Цилик прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг вакцинации на территории Украины.

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