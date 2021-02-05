«Это наш долг»: Пушилин приглашает украинцев на «реабилитацию» в «ДНР»

Пушилин выразил своеобразное желание помочь русскоязычному населению украинских территорий

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Самопровозглашенный «глава ДНР» Денис Пушилин поручил своим чиновникам проработать вопрос о реабилитации соотечественников, которые проживают в Украине, а не на территориях ОРДЛО, и перенесли коронавирусную инфекцию нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДЛО СМИ.

Также Пушилин провел совещание по теме ситуации с коронавирусной болезни на территориях оккупированного РФ Донбасса. Он поручил «министру здравоохранения» Александру Оприщенко разработать программу реабилитации медицинских работников, которые перенсли коронавирусную болезнь нового поколения.

«Главврачи госпитальных баз подтвердили обеспеченность на данный момент всем необходимым, за исключением нескольких позиций по лекарственным препаратам, а также затронули вопрос оплаты труда сотрудникам медучреждений, механизм формирования которого изменился с начала этого года» — отметил «главарь ДНР».

Также Пушилин выразил своеобразное желание помочь русскоязычному населению украинских территорий, так как это «долг ДНР».

«Хочу заострить внимание на следующем. Как вы знаете, на прошедшем в республике форуме „Русский Донбасс“ было принято решение продолжить и усилить работу в направлении поддержки наших соотечественников, проживающих на территории, временно подконтрольной Украине, а также всех русских и русскоязычных, нуждающихся в поддержке и проживающих на территории всей Украины. Считаю это нашим долгом. Исходя из нашего опыта, мы сможем с этим справиться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кремле не примут решение добровольно выводить свои вооруженные формирования.