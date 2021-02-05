Возвращение Донбасса Украине: эксперт назвал единственный способ вернуть контроль

В Кремле не примут решение добровольно выводить свои фооруженные формирования
Заставить Российскую Федерацию вывести свои войска из временно оккупированной территории Донбасса может только давление на Россию. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.
Эксперт уверен, что в Кремле не примут решение добровольно выводить свои вооруженные формирования с территорий восточной Украины, которые оказались оккупированными Россией.
«Граница не отдадут ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае самостоятельно без давления Россия не выведет войска с нашей территории. Нужно понимать суть этой военной кампании в Донбассе. Россия пришла туда не для того, чтобы уйти. Россия пришла, чтобы создать рычаг политического управления и давления на руководство Украины», — отметил Жданов.
Однако, эксперт назвал условия, при котором власти Украины смогу вернуть себе контроль на ее восточной частью.
«Мы можем вернуть Донбасс и границу только с помощью давления. Что это будет за давление — покажет время: политический, экономический или даже военный, как это сделал Азербайджан», — подчеркнул Жданов.
Ранее сообщалось, что Россия полностью готова к активизации боевых действий на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, для расширения территорий «Л/ДНР». Кремль попробует реализовать на территории Украины абхазский сценарий.