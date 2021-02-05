Возвращение Донбасса Украине: эксперт назвал единственный способ вернуть контроль

В Кремле не примут решение добровольно выводить свои фооруженные формирования

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Заставить Российскую Федерацию вывести свои войска из временно оккупированной территории Донбасса может только давление на Россию. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

Эксперт уверен, что в Кремле не примут решение добровольно выводить свои вооруженные формирования с территорий восточной Украины, которые оказались оккупированными Россией.

«Граница не отдадут ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае самостоятельно без давления Россия не выведет войска с нашей территории. Нужно понимать суть этой военной кампании в Донбассе. Россия пришла туда не для того, чтобы уйти. Россия пришла, чтобы создать рычаг политического управления и давления на руководство Украины», — отметил Жданов.

Однако, эксперт назвал условия, при котором власти Украины смогу вернуть себе контроль на ее восточной частью.

«Мы можем вернуть Донбасс и границу только с помощью давления. Что это будет за давление — покажет время: политический, экономический или даже военный, как это сделал Азербайджан», — подчеркнул Жданов.

Ранее сообщалось, что Россия полностью готова к активизации боевых действий на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, для расширения территорий «Л/ДНР». Кремль попробует реализовать на территории Украины абхазский сценарий.