Политика

Возвращение Донбасса Украине: эксперт назвал единственный способ вернуть контроль

В Кремле не примут решение добровольно выводить свои фооруженные формирования

Время чтения: 52 Секунд

Заставить Российскую Федерацию вывести свои войска из временно оккупированной территории Донбасса может только давление на Россию. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

Эксперт уверен, что в Кремле не примут решение добровольно выводить свои вооруженные формирования с территорий восточной Украины, которые оказались оккупированными Россией.

«Граница не отдадут ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае самостоятельно без давления Россия не выведет войска с нашей территории. Нужно понимать суть этой военной кампании в Донбассе. Россия пришла туда не для того, чтобы уйти. Россия пришла, чтобы создать рычаг политического управления и давления на руководство Украины», — отметил Жданов.

Однако, эксперт назвал условия, при котором власти Украины смогу вернуть себе контроль на ее восточной частью.

«Мы можем вернуть Донбасс и границу только с помощью давления. Что это будет за давление — покажет время: политический, экономический или даже военный, как это сделал Азербайджан», — подчеркнул Жданов.

Ранее сообщалось, что Россия полностью готова к активизации боевых действий на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, для расширения территорий «Л/ДНР». Кремль попробует реализовать на территории Украины абхазский сценарий.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Заключение Навального: в ЕС призвали Кремль освободить отравленного оппозиционера

Арест оппозиционера Алексея Навального в России был ошибкой властей

Журналистов каналов Медведчука могут лишить аккредитации в Раду

В Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

Работа АМКУ: Рада приняла очередной законопроект

В ноябре 2020 года комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР принять законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ

Россия готова к большой войне: чего ждать жителям ОРДЛО

Воздействовать на РФ можно лишь путем ужесточения и расширения санкций и закона

Импичмент Зеленскому: ОПЗЖ взяли неправильный ракурс

Для этого партии не хватит необходимого количества депутатов

Санкции против Медведчука: у сайтов 112 Украина, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap