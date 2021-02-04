В ОРЛО завезли российскую вакцину: врачи отказались делать прививки, им угрожают

Всех отказников перевели на голую ставку

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» продолжают поставлять на Донбасс. На этот раз стало известно, что партию вакцины доставили в так называемую «ЛНР».

Отмечается, что прививки «Спутник V» завезли в город Антрацит. Там в первую очередь вакцинацию должны были пройти врачи и водители больницы, однако в итоге они отказались от прививки. Это не понравилось местным «властям», поэтому тем кто отказался, начали угрожать, пишет УРА-Информ со ссылкой на Луганск Оперативный.

«В город Антрацит, завезли прививки «Спутник- V», врачи и водители больницы делать прививки отказались. После этого всех отказников перевели на голую ставку и предупредили, что если будет вирусное заболевание, оплачивать больничный не намерены», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса российским препаратом началась и в ОРДО. Жители Донбасса подчеркнули, что изначально всех желающих пройти вакцинацию российской вакциной записывают в очередь. Вскоре медработники называют жителям дату и время прививки