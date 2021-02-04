Общество

Детям нечего есть — жительница ОРДО обратилась к Пушилину

Шахтеры вынуждены искать работу в других городах

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Ситуация с выплатами зарплат «бюджетникам» на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области практически катастрофическая. Людям выплачивают только часть зарплаты, им не хватает даже на еду.

Так жительница Макеева записала видео, в котором рассказала главе «республики» Денису Пушилину о том, что работникам угольной промышленности уже давно не выплачивают зарплаты в полном объеме. Она отметила, что шахтерам и работникам, обслуживающим шахтное оборудование, а также их семьям не хватает даже на еду, лекарства, оплату коммунальных услуг, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«В «Макеевугле» платят по 10 процентов от зарплаты. Дают по 300-500 рублей – унизительные подачки, которых не хватает на продукты, которые стабильно дорожают. Люди вынуждены ехать искать возможности заработать в другие города. На шахтах скоро не останется персонала, в частности, уезжают специалисты по ремонту шахтного оборудования. Шахтеры уезжают целыми бригадами», — пишет источник.

Паблик отмечает, что шахты «Макеевуголь» приходят в упадок, может даже закрыться «Ясиновская глубокая», где полгода назад открыли новую перспективную лаву.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО стартовала вакцинация от коронавирса.

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