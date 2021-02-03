Политика

Ядерное соглашение между РФ и США было продлено еще на пять лет

Действие договора продлено до 5 февраля 2026 без каких-либо изменений или дополнений

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Сегодня, третьего февраля, соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу. Стороны обменялись соответствующими нотами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что действие договора продлено до 5 февраля 2026 без каких-либо изменений или дополнений.

«С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и прозрачности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов», — отметили в ведомстве.

Первый подобный договор был подписан в Праге, он вступил в действие в феврале 2011 года.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Вашингтон и Тегеран возможно смогут вернуться к переговорам по иранской ядерной программе при посредничестве главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

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