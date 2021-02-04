Общество

В ОРДО «центральный» банк начал выдавать кредиты: проценты заоблачные

Максимально можно получить аж 260 долларов

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Пропагандистские СМИ «ДНР разнесли новость о том, что так называемый «центральный банк» «республики» начал кредитование населения. Теперь местные жители могут получить в кредит от 3000 до 20000 рублей, то есть от 40 до 260 долларов.

На такие деньги не удастся купить машину или мебель, даже приобрести что-то минимально значимое. В тоже время проценты за такую «роскошь» огромные – если взять здесь кредит, то придется заплатить 30% годовых, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Программа явно придумана для «рабов», трудящихся на бюджетных предприятиях и получающих заработанное с задержкой в несколько месяцев. Теперь они могут брать кредиты на еду, если задерживают зарплату. Но если хочется кушать, придется заплатить проценты», — пишет паблик.

Стоит отметить, что сам кредит получить весьма тяжело. Заемщиком может стать работающий на государственном, казенном, муниципальном или коммунальном предприятии со стажем минимум в шесть месяцев. При этом зарплата должна приходить именно на счет «центрального банка». Также есть еще одно условие, необходимо иметь паспорт «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в «республике» началась вакцинация от коронавируса.

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