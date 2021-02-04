«Медицинское чудо» в Нью-Йорке: первая такая операция в мире

ДиМео — первый человек в мире, получивший лицо и две руки

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Год назад Джозеф ДиМео попал в серьезную автомобильную аварию, в результате которой сгорело 80 процентов его тела. Мужчина потерял руки, а лица практически не было.

Группа пластических хирургов Нью-Йоркского университета под руководством доктора Эдуардо Родригеса выполнила пересадку лица и двух рук. «Сейчас, почти через шесть месяцев после операции, его бригада по трансплантации готова объявить, что процедура прошла успешно», — заявил врач, пишет УРА-Информ со ссылкой на USA Today.

ДиМео — первый человек в мире, получивший лицо и две руки, — отмечает издание, которое описывает успешную операцию как «медицинское чудо».

Руководитель группы трансплантологов доктор Эдуардо Родригес, председатель отделения пластической хирургии Hansjoerg Wyss в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете подчеркнул, что пациент «всегда был спокоен и собран — никогда не терял надежды».

«Он всегда чувствовал, что он не будет таким до конца своей жизни. Это большая часть нашего успеха», — оценил врач.

С 2005 года во всем мире было выполнено более 40 операций по пересадке лица и более 85 операций по пересадке одной или двух рук. Хирурги дважды пытались пересадить пациенту лицо и две руки одновременно, но безуспешно.

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