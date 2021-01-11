Общество

Будет ли продление локдауна в Украине: что ждет украинцев

В Украине локдаун могут продлить и после 24 января

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С восьмого по 24 января в Украине действует локдаун. Однако многие эксперты и обычные люди задаются вопросом, не продлят ли власти тотальный карантин на более длительное время, как это делали в европейских странах.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он отметил, что продлить локдаун в Украине могут, но, скорее всего, этого не произойдет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Ляшко отметил, что условием для продления жестких карантинных ограничений будет рост количества новых заболеваемости на коронавирус. При этом он добавил, что при действии нынешних ограничений вероятность ухудшения статистики очень маловероятная.

По его словам, власти заранее рассматривали вариант с введением карантина именно в середине января, чтобы локдаун во время второй волны вводился только один раз.

«Сейчас мы реализовываем наш выверенный план, если он сработает на практике так как и задумывалось, то причин для продления карантина или его повторения не будет. Вместе с тем всегда есть «но», поэтому 100% гарантии быть не может», — сказал Ляшко.

Ранее мы сообщали, что из-за локдауну свою должность может потерять глава МОЗ.

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