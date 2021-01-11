Хлеба нет, люди боятся, что закончится еда: драматическая ситуация в Испании

В Мадриде и по всей Испании выпал сильнейший снегопад

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Метель Филомена принесла в Испанию обильный снегопад. Живущая Анна рассказала о ситуации в столице Испании.

Сильный и влажный снегопад покрыл большую часть Испании, нарушив движение автомобильных, железнодорожных и воздушных судов. Государственное метеорологическое агентство (AEMET) сообщило, что в субботу в Мадриде выпало 20-30 сантиметров снега.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

— Все парализовано, такого снегопада я не ожидала. Это напоминает мне сильную метель 10 лет назад, когда я еще жила в Польше, — сказала Анна.

— Поезда и автобусы не ходят. Хлеб уже нельзя купить, потому что люди боятся, что не будет еды, и начали покупать разные продукты. В субботу продуктовые магазины вообще закрылись. Не знаю, откроются ли они в понедельник. В ближайшие два дня доставки еды не будет, потому что дороги непроходимые, — сказала она.

Снегом покрыты 20 тысяч километров дорог, в основном в центральной части страны. В субботу 1500 человек были эвакуированы из автомобилей, застрявших в пробках. Как сказано в сообщении Главного управления дорожного движения, в воскресенье снегопады выпадут на 716 дорогах. 165 дорог пришлось закрыть для движения транспорта, некоторые из которых являются крупными автомагистралями.

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