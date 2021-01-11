Политика

Преемника у Путина не будет, Россия рассыпается — эксперт

К 2024 году Российская Федерация может исчезнуть

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Сейчас нет смысла рассуждать о том, кто будет следующим президентом Российской Федерации, ведь РФ ждет распад. Такое мнение выразил бывший политзаключенный СССР и глава американского фонда «Stop Inform Terror» Герман Обухов.

Он считает, что обсуждать возможных кандидатов на замену Путина в 2024 глупо, ведь существует большая вероятность того, что к этому периоду времени Российской Федерации уже не будет на карте мира.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Скорее всего, никакого преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?» – заявил эксперт.

Он сравнил этот момент с развалом Советского Союза.

«Кто был после Горбачева? Никто. Ельцин не стал преемником, он стал президентом России», — сказал Герман Обухов.

При этом он отметил, что ждать перемен в Кремле в следующем году не стоит. Он считает, что Владимир Путин останется на своей должности и в этом плане 2021 ничего нового не принесет.

«Путин не единственный глава России… Он возглавляет российскую мафию, исполняет её желание. Путин не диктатор, а ватажек мафии. Он делает то, что хочет его окружение», — отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году Путина ждут три серьезные проблемы.

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