Общество

Степанова могут уволить: все из-за локдауна

Министр здравоохранения может потерять должность из-за сложившийся ситуации

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Уже в ближайшее время министр здравоохранения Максим Степанов может потерять свою должность. Все из-за ситуации с введенным в стране локдауном.

Глава МОЗ Украины может потерять должность в том случае, если не сможет оправдать информационно и «статистически» введенный тотальный карантин. Именно он может потерять «статус» министра из-за действующей ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«В Офисе Президента недовольны Степановым и его самостоятельной политической игрой. Вот по премьерскому кейсу все проще, его будут держать, пока он удобен и выгоден ОП, а его токсичный рейтинг только на руку Банковой», — отмечает паблик.

Также источник добавляет, что на данный момент премьер-министр Денис Шмыгаль не несет никаких политических угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому. Именно не премьера могут свалить все неудачи ив один момент уволить.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим сотрудникам правоохранительных органов в срочном порядке проверить информацию о контрабандном ввозе в государство вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения

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