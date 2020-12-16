Россия отстала от технологического мира на столетия, какая вакцина — Гордон

Российская Федерация первой в мире заявила о создании вакцины от коронавирусной инфекции. Однако западные лаборатории и медики не признали ее эффективность. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не стал бы вакцинироваться российским препаратом от ковида. Он отметил, что никто в мире не признал «Спутник V», при этом отметив, что у россиян просто нет технической базы […]

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Российская Федерация первой в мире заявила о создании вакцины от коронавирусной инфекции. Однако западные лаборатории и медики не признали ее эффективность.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не стал бы вакцинироваться российским препаратом от ковида. Он отметил, что никто в мире не признал «Спутник V», при этом отметив, что у россиян просто нет технической базы сделать такую вакцину.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я ни в каком случае не вакцинировался бы российской вакциной, это исключено. Ее никто не признал в мире. Когда я слышу заявления о том, что ее покупает то Израиль, то Турция, я хочу сказать, что это вранье, они ее не покупают. Турция вообще сегодня заявила, что покупает китайскую вакцину, Израиль отказался – 1,5 млн доз российской вакцины вроде собирались завезти», — заявил он.

Он отметил, что все медицинское оборудование, начиная от хирургических инструментов до коек в больницах полностью зарубежные, поэтому в России нет ничего своего, чтобы говорить в вакцине и ее сделать.

Ранее мы сообщали, что Германия вводит тотальный локдаун.