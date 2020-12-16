Общество

Россия отстала от технологического мира на столетия, какая вакцина — Гордон

Виктор

Российская Федерация первой в мире заявила о создании вакцины от коронавирусной инфекции. Однако западные лаборатории и медики не признали ее эффективность. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не стал бы вакцинироваться российским препаратом от ковида. Он отметил, что никто в мире не признал «Спутник V», при этом отметив, что у россиян просто нет технической базы […]

Время чтения:50 Секунд

Российская Федерация первой в мире заявила о создании вакцины от коронавирусной инфекции. Однако западные лаборатории и медики не признали ее эффективность.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не стал бы вакцинироваться российским препаратом от ковида. Он отметил, что никто в мире не признал «Спутник V», при этом отметив, что у россиян просто нет технической базы сделать такую вакцину.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я ни в каком случае не вакцинировался бы российской вакциной, это исключено. Ее никто не признал в мире. Когда я слышу заявления о том, что ее покупает то Израиль, то Турция, я хочу сказать, что это вранье, они ее не покупают. Турция вообще сегодня заявила, что покупает китайскую вакцину, Израиль отказался – 1,5 млн доз российской вакцины вроде собирались завезти», — заявил он.

Он отметил, что все медицинское оборудование, начиная от хирургических инструментов до коек в больницах полностью зарубежные, поэтому в России нет ничего своего, чтобы говорить в вакцине и ее сделать.

Ранее мы сообщали, что Германия вводит тотальный локдаун.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Виктор

Вода водой, лапша-лапшой, ни о чем — жители ОРДО отреагировали на выступление Пушилина

Жители ОРДО в социальных сетях прокомментировали выступление "главаря ДНР" Дениса Пушилина в рамках "прямой линии", на которой он ответил на вопросы журналистов и рассказал о...
Виктор

Драматическая ситуация в Германии: власти ввели тотальный карантин

В связи с резким развитием эпидемии коронавируса правительство Германии закрыло общественную жизнь со среды, объявив страну на карантин, который продлится до 10 января. Эта жесткая...
Виктор

Стало известно, сколько ОРДО будет жить без «комендантского часа»

Ранее в "ДНР" анонсировали, что на Новогодние праздники и Рождество отменят "комендантский час". Теперь же стало известно, в какой период времени он не будет действовать...
Виктор

Пушилин обещает повышение выплат в «ДНР»: многие это заметят

Вчера, 15 декабря, прошла "прямая линия" с "главарем ДНР" Денисом Пушилиным, который отвечал на вопросы журналистов и местных жителей, а также рассказал о ситуации в...
Наталия

Суд над Януковичем: стала известна дата заседания

Печерский районный суд города Киева продолжит заседание по возобновлению рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения бывшему гаранту украинской Конституции Виктору Януковичу по «делу Майдана»...
Наталия

Кибератака на разработчиков вакцины: данные Moderna были похищены

В результате хакерской атаки, которая была осуществлена девятого декабря на Европейское агентство по лекарственным препаратам, неизвестные преступники заполучили доступ к документам и данным о вакцинах...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap