Вода водой, лапша-лапшой, ни о чем — жители ОРДО отреагировали на выступление Пушилина

Жители ОРДО в социальных сетях прокомментировали выступление «главаря ДНР» Дениса Пушилина в рамках «прямой линии», на которой он ответил на вопросы журналистов и рассказал о ситуации в «республике». В большинстве случаев выступление «главы республики» не понравилось местным жителям. Некоторые даже возмущены ответами Пушилина и тем, что он не ответил на важные вопросы в регионе, в […]

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Жители ОРДО в социальных сетях прокомментировали выступление «главаря ДНР» Дениса Пушилина в рамках «прямой линии», на которой он ответил на вопросы журналистов и рассказал о ситуации в «республике».

В большинстве случаев выступление «главы республики» не понравилось местным жителям. Некоторые даже возмущены ответами Пушилина и тем, что он не ответил на важные вопросы в регионе, в том числе многих интересовало, когда откроется КПВВ с Украиной, ведь местным жителям приходится платить большие деньги, чтобы добраться в украинские через Россию. Однако «главарь ДНР» ничего не сказал о таком важном вопросе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«За КПВВ — ни слова! За задержки ЗП рабам ВТС, шахтерам — ни слова!

За скорую срочную армию — ни слова! Вывод: ток-шоу полностью постановочно, как и ожидалось, важные вопросы не подняты, вода водой, лапша-лапшой, ни о чем… Просто если кто-то хотел пару часов посмотреть на Пушилина — он это сделал!»- пишет один из пабликов, который освещает жизнь региона.

В комментариях люди поддерживают такую позицию, отмечая, что ничего нового во время «прямой линии» никто не сказал.

Ранее стало известно, сколько ОРДО будет жить без «комендантского часа».