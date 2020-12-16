Драматическая ситуация в Германии: власти ввели тотальный карантин

В связи с резким развитием эпидемии коронавируса правительство Германии закрыло общественную жизнь со среды, объявив страну на карантин, который продлится до 10 января. Эта жесткая изоляция затронет все сферы жизни, включая розничную торговлю и школы. Главное правило карантина в Германии: как можно меньше контактов. Частные встречи должны быть ограничены членами двух домохозяйств, но в любом […]

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В связи с резким развитием эпидемии коронавируса правительство Германии закрыло общественную жизнь со среды, объявив страну на карантин, который продлится до 10 января. Эта жесткая изоляция затронет все сферы жизни, включая розничную торговлю и школы.

Главное правило карантина в Германии: как можно меньше контактов. Частные встречи должны быть ограничены членами двух домохозяйств, но в любом случае не более пяти человек. Это не касается детей младше 14 лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Розничная торговля не будет работать с 16 декабря по 10 января. Исключения относятся к магазинам, которые обслуживают повседневные нужды. К ним относятся: продуктовые магазины, еженедельные рынки, службы доставки и доставки, магазины напитков, магазины здорового питания, специализированные магазины для младенцев, аптеки, медицинские магазины, оптики, заправочные станции, автомастерские, велосипедные мастерские, банки и сберегательные кассы, почтовые отделения, прачечные, газетные магазины, зоомагазины, кормовые рынки, магазины рождественских елок.

Сфера услуг, такие как парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, тату-студии и т.п. закрыты.

Федеральные и провинциальные правительства уже давно пытались оставить школы и детские сады открытыми, несмотря на риск заражения. Резкое развитие пандемии в Германии теперь заставляет изменить эту стратегию. Согласно федеральному постановлению, по возможности с 16 декабря по 10 января о детях следует заботиться дома. Школы следует закрыть.

Ранее мы сообщали, что Калифорния закрылась на карантин.