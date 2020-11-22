Как лечить коронавирус: известный врач дал советы украинцам

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Вирусную пневмонию нового типа сложно вылечить антибиотиками. Также они лишь увеличивают риск осложнений от болезни.

Об этом, а также что же именно нужно делать рассказал известный врач Евгений Комаровский, передает УРА-Информ.

«У нас есть очень ограниченное количество противовирусных препаратов. Для большинства их еще не придумали. Относительно коронавируса, пока лекарств, которые могут подавлять возбудителя болезни, нет. Некоторые средства продемонстрировали крайне умеренную реакцию, но их рекомендуют не всем», — сказал Комаровский.

Когда человек болеет вирусным заболеванием, то главной задачей является помощь организму самостоятельно справиться с болезнью. Следует следить за уровнем кислорода в помещении, также обеспечить воздухообмен. Комаровский советует не допускать дефицита жидкости в организме и больше отдыхать.

«То есть, иногда пить сладкую жидкость или капать растворы глюкозы. Как выяснилось, при коронавирусе, очень существенный момент — это нарушение свертывания крови. С вирусом мы ничего сделать не можем. Наша иммунная система без посторонней помощи справляется с большим количеством инфекций, в том числе, с вирусными», — добавил врач.

Также врач посоветовал больным коронавирусной пневмонией одеваться теплее. По его словам необходимо много и часто пить, а также проветривать помещение и соблюдать влажность.

Как стало известно ранее, украинское правительство бурно обсуждает введение тотального карантина по всей территории государства. Однако, пока что дата его введение неизвестна. Сейчас власти будут ориентироватся на карантин выходного дня.

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