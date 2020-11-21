Общество

Шмыгаль подтвердил введение локдауна по всей Украине

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Украинское правительство бурно обсуждает введение тотального карантина по всей территории государства. Однако, пока что дата его введение неизвестна. Сейчас власти будут ориентироватся на карантин выходного дня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Премьер отметил, что по результатам карантина выходного дня, в декабре власти смогут что-то говорить о тотальном введении локдауна.

«Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших», — подчеркнул Шмыгаль.

Помимо этого, украинский премьер подтвердил подготовку более жесткого карантина по территории страны.

«Но — это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса», — подчеркнул Шмыгаль.

По словам чиновника, среди местной власти в отдельных регионах Украины проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил. Также беседа ведется и с церквами, бизнесом и мэрами городов.

«Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет», — сообщил политик.

Как стало известно ранее, врач Тарас Жиравецкий прогнозирует пик пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины в ближайшее время. Он считает, что на самом деле в государстве уже есть 32 тысячи заражений COVID-19 каждый день.

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