Общество Происшествия

Нарушение режима тишины: на Донбассе снова стреляют

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Пророссийские боевики за прошедшие сутки вновь нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на страницу Операции Объединенных сил в Facebook. В ведомстве заявили, что выстрелы из автоматического станкового гранатомета были зафиксированы вблизи Водяного.

Огонь, который вели оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса не представлял угроз для жизни украинских военных. Они не открывали ответный огонь. Потерь среди личностного состава ООС нету.

Также в штабе подчеркнули, что с начала текущих суток оккупанты соблюдают режим прекращения огня по всей линии разграничения.

«Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим прекращения огня. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению», – добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированного украинского Донбасса спасатели обнаружили тела четырех горняков на шахте имени Скочинского.

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