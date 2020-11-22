Общество Политика

Беларус простоял 7 часов на коленях в Украине для разговора с Зеленским

Read Time:59 Second

Вчера, 21 ноября, беларус Антон Лукашук семь часов простоял на в наручниках и на коленях перед беларуским посольством в украинской столице — Киеве. Молодой человек пошел на такие действия для привлечения внимания гаранта украинской Конституции Владимира Зеленского к беззаконию, что сейчас происходит в РБ. Активист хочет попросить Зеленского упростить процедуру пребывания беларусов в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Стоит отметить, что Лукашук уехал из Беларуси несколько дней назад из-за угрозы возможного уголовного преследования. Личные данные активиста обнародованы. Парень сотрудничал с одним из запрещенных в Беларуси Telegram-каналов. Также стоит отметить, что его учредители были включены в список террористов. Беларус обратился в консульство польского государства на территории Украины за гуманитарной визой.

Лукашук хотл поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такого разговора еще не состоялось. Активист отметил, что хочет вести речь о нарушениях прав человека в Беларуси.

Сейчас беларусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

Как стало известно ранее, на территории беларуского государства проходит прощание с убитым активистом. Около пяти тысяч человек пришли на церемонию прощания. Погиб 31-летний Роман Бондаренко, который был похищен и избит до смертельного состояния.

About Post Author

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0
In, , ,

По теме:

Украина назначила нового спикера МИД

Теперь должность спикера украинского МИД занял дипломат Олег Николенко. Ранее он работал в посольстве в Ливии, а также в Постоянном представительстве Украины при ООН. Об...

В Минздраве рассказали, что нужно делать во избежании тотального локдауна

Министерство здравоохранения обнародовало массовый призыв направленный на украинских граждан с просьбой соблюдения карантинных ограничений, а именно с просьбой об использовании индивидуальных средств защиты. В Минздраве...

В США зарегистрировали новый препарат для лечения Covid-19

В субботу, 21 ноября, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США экстренно зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Препарат...

Путин объяснил, почему не поздравил Байдена

Российский президент Владимир Путин заявил, что уважительно относиться к американскому президенту Дональду Трампу. При этом, с таким же уважением он готов относится к представителю демократов...

Аукцион неслыханной щедрости: Ереван раздаст по $600 жителям территорий Карабаха

Армянское правительство приняло решение помочь финансово жителям Нагорного Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на радио Sputnik Армения....

Игра в гольф важнее саммита G20: Трамп снова отличился

Действующий президент Америки Дональд Трамп пропустил конференцию о пандемии коронавирусной инфекции нового поколения в рамках саммита G20. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN. Скандальный политик решил,...
Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap