Беларус простоял 7 часов на коленях в Украине для разговора с Зеленским

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Вчера, 21 ноября, беларус Антон Лукашук семь часов простоял на в наручниках и на коленях перед беларуским посольством в украинской столице — Киеве. Молодой человек пошел на такие действия для привлечения внимания гаранта украинской Конституции Владимира Зеленского к беззаконию, что сейчас происходит в РБ. Активист хочет попросить Зеленского упростить процедуру пребывания беларусов в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Стоит отметить, что Лукашук уехал из Беларуси несколько дней назад из-за угрозы возможного уголовного преследования. Личные данные активиста обнародованы. Парень сотрудничал с одним из запрещенных в Беларуси Telegram-каналов. Также стоит отметить, что его учредители были включены в список террористов. Беларус обратился в консульство польского государства на территории Украины за гуманитарной визой.

Лукашук хотл поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такого разговора еще не состоялось. Активист отметил, что хочет вести речь о нарушениях прав человека в Беларуси.

Сейчас беларусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

Как стало известно ранее, на территории беларуского государства проходит прощание с убитым активистом. Около пяти тысяч человек пришли на церемонию прощания. Погиб 31-летний Роман Бондаренко, который был похищен и избит до смертельного состояния.

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