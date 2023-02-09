Киев

10 января Киев заживет обычной жизнью: стало известно, что запланировано на этот день

Родион Власов

В «Укрэнерго» решили по-своему использовать пятницу, и потому уже завтра в Киевской области на сутки будут отменены ограничения электроснабжения.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что 10 февраля «Укрэнерго» будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В этой связи завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевской области.

Ограничения будут действовать в части:

  • Бучанского района;
  • Фастовского района;
  • Обуховского района.

Специалисты говорят о том, что здесь нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме вследствие значительного повреждения оборудования, поэтому в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику.

Таким образом, немало людей смогут полноценно воспользоваться днем без перебоев с электричеством.

Напомним, киевляне будут получать особые СМС: журналисты рассказали, что в них будет содержаться.

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