10 января Киев заживет обычной жизнью: стало известно, что запланировано на этот день

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».
Отмечается, что 10 февраля «Укрэнерго» будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В этой связи завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевской области.
Ограничения будут действовать в части:
- Бучанского района;
- Фастовского района;
- Обуховского района.
Специалисты говорят о том, что здесь нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме вследствие значительного повреждения оборудования, поэтому в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику.
Таким образом, немало людей смогут полноценно воспользоваться днем без перебоев с электричеством.
Напомним, киевляне будут получать особые СМС: журналисты рассказали, что в них будет содержаться.
Average Rating