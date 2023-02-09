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ФСБ дали новое поручение по Крыму: разведка «слила» закрытые документы (фото)

Родион Власов

Военные Украины говорят, что оккупационные власти Крыма могут готовиться к украинской операции по освобождению полуострова.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», сославшийся на ГУР МО, передает «УРА-Информ».

«Российская оккупационная администрация и местное отделение ФСБ издали «решения по установлению высокого (желтого) уровня террористической опасности». Согласно документу, устанавливается высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма», – сказано в начале сообщения.

Затем было добавлено, что аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации. Срок действия мер, согласно документу, неограничен – до принятия решения об отличии.

«В решении указано, что подразделениям ФСБ РФ, действующим в Крыму и линейному отделению МВС РФ на транспорте, необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Усиливается контроль за перемещением русских людей и иностранцев и обязательной регистрацией временного места жительства», – сообщили военные.

По их словам, подразделениям МЧС приказали провести ревизию специализированного оборудования для осуществления «спасательных операций». Кроме того, утверждается, что местные администрации должны обеспечить места для временного размещения людей. На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

«Подобные меры безопасности со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности проведения провокаций со стороны российских спецслужб по мирному населению полуострова с последующим переводом на Украину», – заключили ВСУ.

Напомним, Путин дал новый приказ о наступлении: ВСУ узнали, какова теперь цель РФ в Украине.

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