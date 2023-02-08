Киевляне будут получать особые СМС: журналисты рассказали, что в них будет содержаться

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Об этой информации сообщил Гендиректор компании «Ясно» Сергей Коваленко в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

Как оказалось, достаточно скоро киевляне будут получать SMS об отключении света – сообщение будет за 15 минут до отключения. При этом представитель компании говорит о том, что в данный момент бесплатная услуга доступна абонентам lifecell. По его словам, чтобы ее подключить, нужно набрать *277#

Кроме того, представитель компании объяснил, в чем преимущество данного ноу-хау. Если коротко, то это поможет людям лучше планировать свой день, а также заранее подготовиться к веерным или аварийным отключениям света.

Что примечательно, многим людям понравилась вышеупомянутая идея. Некоторые даже начали спрашивать о том, будут ли подобное применять в других регионах. К сожалению, ответа пока не было предоставлено.

Напомним, в Киеве строят «Модуль временности»: СМИ раскрыли, что начнется в столице с 17 февраля.