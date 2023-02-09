Происшествия

ЧВК «Вагнер» все – СМИ показали, какое заявление сделал Пригожин

Родион Власов

Представители средств массовых информаций обратили внимание на то, что написали в официальных источниках Российской Федерации насчет деятельности террористической организации «Вагнер».

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Адвокат права», сославшийся на пресс-службу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «УРА-Информ».

«ЧВК «Вагнер» все. Пригожин решил перестать набор заключенных в свой отряд», – сказано в начале поста.

Затем был представлен реальный комментарий Пригожина, который подтвердил тот факт, что террористы перестали к себе набирать людей из тюрем и колоний. Однако, по версии СМИ, причина такого хода событий является достаточно простой.

«Все нужно упрощать. Примерно 45 000 вагнеровцев уничтожили. Остатки же утилизируют Вооруженные силы Украины. В целом их насчитывалось примерно 55 000 человек. Понятное дело, что никто не желает идти, ведь шансы на выживание нулевые», – заявил в конце источник, приложив соответствующий скриншот.

Напомним, Путин уже рассматривает себе преемника: источник Кремля назвал его имя.

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