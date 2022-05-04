Киев

В Киеве обнаружили удивительное существо: фото разошлось в соцсетях

Последние события удивляют столичных жителей Украины все больше. Так, недавно, женщина сфотографировала доселе мало кому известное существо, и при этом оно напугало ее. Однако, как позже выяснилось, причин для паники нет, хотя и выглядит оно устрашающе.

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Об этой информации сообщил «Реальный Киев», куда написала женщина, передает «УРА-Информ».

«На Виноградаре ночью в квартире, а именно в ванной, обнаружила вот эту нечисть. Никогда в жизни подобного не видела. Попыталась убить тапком – оно начало прыгать. Спряталось за ванной. Начала травить средством от тараканов – вроде получилось. Затем нашла в интернете, что это – обычный оранжерейный кузнечик», – сообщила жительница столицы.

В конце она спросила у людей, откуда он мог взяться на 8 этаже в Киеве. Так же она поинтересовалась, опасно ли это существо для человека.

Эксперты, в свою очередь, ответили, что данный вид кузнечика вообще никакого вреда не принесет человеку, несмотря на его не особо приятный внешний вид. Однако для сельского хозяйства он является настоящим вредителем, который портит различные культуры растений. Потому их иногда приходится обрабатывать ядами, чтобы они отпугивали не только подобных кузнечиков, но и других вредителей.

Однако до сих пор неясно, откуда точно в Киеве и других странах Запада появился кузнечик, ведь его ареал обитания – Азия. Пока что ученые сходятся во мнениях, что его завели на Запад совершенно случайно, когда перевозили различные растения для исследований и рассадки.

Напомним, в столице Украины есть “дерево Цоя”: как оно связано с лидером группы «Кино» (фото).

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