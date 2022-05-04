MamaRika выпустила новую песню посвященную Украине: артистка сказала, в чем смысл исполнения

Достаточно известная исполнительница прониклась ситуацией в Украинском государстве. По этой причине она решила записать отдельный сингл, чтобы поддержать людей, которые ежедневно слышат воздушные тревоги и испытывают страх из-за российских оккупантов.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что перед Днем матери MamaRika решил выпустить сингл, который называется «Сын». Артистка решила посвятить свое исполнение всем матерям Украины, что защищают собственных детей от войны.

«В данный момент женщина Украины является символом силы и любви во всем цивилизованном мире. Каждая из нас сумела преодолеть сложный и страшный путь, чтобы ребенок был в безопасности. Никогда не забуду, как прижимала к груди своего ребенка, когда над нашим домом летели ракеты. В тот миг ты готов отдать собственную жизнь, чтобы самое дорогое сокровище осталось целым и невредимым», – сообщила женщина.

Кроме того, была создана уникальная в своем роде обложка для сингла. Ее сделала Марина Соломенникова. Это именно тот мастер, который является автором работы «Киевская Мадонна в метро».

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