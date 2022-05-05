Общество

Война в Украине: главное по состоянию на утро пятого мая

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города.

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Подводим итоги главных новостей по поводу войны Украины по состоянию на утро пятого мая.

Так подразделения ПВО и Сухопутные войска сбили 9 воздушных целей за последние сутки: четыре БПЛА и три крылатых ракет противника. Также были поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30

За последние сутки на территории Донецкой и Луганской областей отражены 11 атак врага: уничтожены пять танков, семь единиц БМТ и 5 авто врага, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

За минувшие сутки в Донецкой области два человека погибли и четверо получили ранения. Есть информация о применении фосфорных боеприпасов. Сообщается, что оккупанты попали ракетой по инфраструктурному объекту за пределами областного центра Кировоградщины.

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Враг вчера вечером 40 раз обстрелял из ​​минометов общины Сумской области. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.

Ранее мы сообщали, что оккупанты прорвались на завод Азовсталь в Мариуполе.

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