Война в Украине: главное по состоянию на утро пятого мая

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города.
Подводим итоги главных новостей по поводу войны Украины по состоянию на утро пятого мая.
Так подразделения ПВО и Сухопутные войска сбили 9 воздушных целей за последние сутки: четыре БПЛА и три крылатых ракет противника. Также были поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30
За последние сутки на территории Донецкой и Луганской областей отражены 11 атак врага: уничтожены пять танков, семь единиц БМТ и 5 авто врага, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.
За минувшие сутки в Донецкой области два человека погибли и четверо получили ранения. Есть информация о применении фосфорных боеприпасов. Сообщается, что оккупанты попали ракетой по инфраструктурному объекту за пределами областного центра Кировоградщины.
Ночью россияне обстреляли Крамоторск: разрушены школы и садик, три человека ранены
Враг вчера вечером 40 раз обстрелял из минометов общины Сумской области. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.
Ранее мы сообщали, что оккупанты прорвались на завод Азовсталь в Мариуполе.
Average Rating