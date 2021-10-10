В Киеве создали самую большую шаурму в мире и установили мировой рекорд

В Киеве был установлен мировой рекорд по приготовлению самой огромной шаурмы в мире.

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Об этой информации сообщил Unian, передает Ura-inform.

Готовили данное блюдо на Контрактовой площади во главе с шеф-поваром Алексом Юсуповым. Так же в приготовлении гигантской шаурмы принимали участие сто двадцать поваров, а обжаривали её при помощи горелок, которые используют туристы.

Готовая шаурма была длинной сто двадцать девять метров и четыре сантиметра, и общим весом более двухсот килограмм. Для того чтобы её измерить, пришлось искать самую большую рулетку.

Что входило в состав шаурмы поведал главный повар:

«Листья салата, мясо курицы соус из йогурта и обязательным компонентом, без которого мы бы не смогли приготовить данное царь-блюдо это-множество вложенной любви. Нам её не жалко».

После того, как рекорд был зафиксирован, огромное блюдо разрезали на множество кусочков и раздали присутствующим наблюдателям.

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