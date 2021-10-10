Экономика

Озвучен ожидаемый рост ВВП Украины по итогам 2021 года: Шмыгаль дал оптимистический прогноз

На своей странице в Facebook премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём было заявлено на какой рост ВВП он рассчитывает по итогу нынешнего года.

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Об этой информации сообщил Rbc , передает Ura-inform.

По данным высокопоставленного чиновника, можно рассчитывать на рост внутреннего валового продукта за 2021 год на уровне четырёх процентов. Со слов премьер-министра, нарушить этот прогноз может третья волна ковида.

«Мы ждём что внутренний валовый продукт Украины за 2021 год будет составлять четыре процента. И это значит, что в стране можно наблюдать окончание падения экономики. Но мы можем и не выполнить данный показатель из-за мощной волны ковида, так как нужно будет принимать и вводить очередные ограничения, в связи с карантином»,- сказал Шмыгаль.

Из его слов следует, что такой оптимистический прогноз удалось достичь благодаря растущему потребительскому спросу, оплате труда на уровне более пятисот долларов , растущим инвестициям,  рекордному урожаю и росту аграрного сектора.

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