Представителем ТКГ было озвучено две причины ограничений на КПВВ «Станица Луганская»

Татьяна Иванова, которая является участницей переговоров в ТКГ рассказала о причинах введения ограничительных мер на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

«Скорее всего данный вопрос будет подниматься во вторник гуманитарной подгруппой. С повесткой дня я ещё не ознакомилась, но полагаю что полное закрытие КПВВ со стороны ОРДЛО должно стать предметом обсуждения во вторник»,-сказала Иванова.

Также она поведала о двух причинах новых ограничений на пропускном пункте.

Официальной причиной служит ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в так называемых «республиках», неофициальной –миграция населения из ОРДЛО, которую так называемые местные «власти» хотят остановить.

«По моему мнению, ограничения ввели из-за удержания людей на территориях «республики», так как в последнее время это носит массовый характер»,-заявила Татьяна Иванова.

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