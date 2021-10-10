Представителем ТКГ было озвучено две причины ограничений на КПВВ «Станица Луганская»

Татьяна Иванова, которая является участницей переговоров в ТКГ рассказала о причинах введения ограничительных мер на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».
Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.
«Скорее всего данный вопрос будет подниматься во вторник гуманитарной подгруппой. С повесткой дня я ещё не ознакомилась, но полагаю что полное закрытие КПВВ со стороны ОРДЛО должно стать предметом обсуждения во вторник»,-сказала Иванова.
Также она поведала о двух причинах новых ограничений на пропускном пункте.
Официальной причиной служит ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в так называемых «республиках», неофициальной –миграция населения из ОРДЛО, которую так называемые местные «власти» хотят остановить.
«По моему мнению, ограничения ввели из-за удержания людей на территориях «республики», так как в последнее время это носит массовый характер»,-заявила Татьяна Иванова.
Напомним, ранее сообщалось, Сколько реально должна стоить картошка: в ОРДО нашли картошку из Грузии с указанной закупочной ценой (фото).
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