Безработных в Украине ждет «сюрприз»: власти сказали, как будут помогать этим людям

Как известно, в Украинском государстве растет уровень граждан, которые не имеют постоянного трудоустройства. По этой причине власти решили соответствующим образом позаботиться о людях, придумав своеобразную «Армию восстановления».

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что был утвержден особый механизм во всех регионах государства. Данное решение было принято во время совещания Первого вице-премьер-министра экономики Украины Юлии Свириденко с главами областных ОВА.

Ей доложили, что ситуация с безработными, действительно, оставляет желать лучшего. Однако теперь она должна понемногу приходить в норму. Отныне будет создана «Армия восстановления» Украины, которая предусматривает в себе общественно-полезные работы.

Платить за такой труд страна обязывается минимальную заработную плату. Известно, что по состоянию на конец октября она достигает 6700 гривен.

Как сообщалось временем ранее, соцопрос показал, какую страну украинцы считают самой дружественной: подробности.